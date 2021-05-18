شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالارتفاع – تحليل - 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليحاول اختراق مقاومة القناة الصاعدة الآن، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار التوجه نحو 1900.00 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1858.00 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ليضغط على السعر لإجراء بعض التصحيح اللحظي الهابط المؤقت قبل استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1858.00 والمقاومة 1895.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد