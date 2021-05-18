شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.2045 ويجري محاولات لكسره، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار التوجه نحو 1.1900 كهدف سلبي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المتوقعة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد كسر 1.2045 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف اختبار مستوى 1.2190 مجدداً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1970 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط