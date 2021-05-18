شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق زوج الدولار مقابل الين الشمعة اليومية الأخيرة دون مستوى 109.22، ليقع تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة عند 108.65 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 107.68 كمحطة سلبية تالية.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 109.30 سيوقف الضغط السلبي المتوقع ويقود السعر للتعافي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط