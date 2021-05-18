شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعود إلى المسار الصاعد – تحليل - 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية إضافية يوم أمس ليخترق مستوى 1.4110 ويؤكد العودة إلى القناة الرئيسية الصاعدة، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والطريق مفتوح أمام زيارة القمة المسجّلة مؤخراً عند 1.4238، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.4375 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.4105 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4100 والمقاومة 1.4260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد