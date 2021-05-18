شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية جديدة – تحليل - 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليختبر مستوى 1.2170، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص استمرار الميل الصاعد وتخطي المستوى المذكور لتمتد الموجة الصاعدة نحو 1.2300 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة بثبات السعر فوق مستوى 1.2064.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد