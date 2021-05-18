شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الأمريكي عقب محضر اجتماع المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.30% إلى مستويات 0.7787 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7764 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7797، بينما حقق الأدنى له عند 0.7759.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الرابع من هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وأعرب صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي من خلال المحضر عن تمديد برنامج شراء السندات إذا لزم الأمر وأنه ليس هناك حاجة لتغير العائد.

كما أفاد البنك المركزي الاسترالي من خلال المحضر أنه من غير المرجح الوصول إلى شروط رفع الفائدة حتى عام 2024 على أقرب تقدر، مع الإشارة لكون السياسة النقدية تساعد في الاحتفاظ بالدولار الاسترالي في نطاق ضيق وسط ارتفاع أسعار السلع، ويذكر أن صانعي السياسة النقدية تطرقوا في مطلع هذا الشهر إلى أن معدل البطالة قد يكون عند نحو خمسة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري 2021.

كما نوه صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي آنذاك إلى أنه في تموز/يوليو سينظر في تغير هدف الثلاثة سنوات إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وأنه ليس هناك تفكير في تغير هدف عائد السندات ذات أجل ثلاثة أعوام والبالغ 10 نقطة أساس، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتسارع التضخم والزيادات في الأجور، إلا أن ذلك سيكون بشكل متواضع.

وفي نفس السياق، أفاد بنك استراليا الاحتياطي في وقت سابق من هذا الشهر أنه من المتوقع أن يكون التضخم عند 1.5% في 2021 و2% بحلول منتصف عام 2023 في حالة الشروط الأساسية، وجاء ذلك مع تطرق المركزي الاسترالي إلى مراقبة الاقتراض السكني وأنه على استعداد للقيام بالمزيد من عمليات شراء السندات لتلبية هدف مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.77 مليون تصريح مقابل 1.76 مليون تصريح في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها انخفاضاً إلى نحو 1.71 مليون منزل مقابل 1.74 مليون منزل في آذار/مارس.