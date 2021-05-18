شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلي كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم 1.3% مقابل نمو 2.8% في الربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.1%، كما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار انكماش 0.2% مقابل نمو 0.3%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%.

وجاء ذلك قبل أ نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الرابع من أيار/مايو والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وأعرب صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي من خلال المحضر عن تمديد برنامج شراء السندات إذا لزم الأمر وأنه ليس هناك حاجة لتغير العائد.

كما أفاد بنك استراليا الاحتياطي من خلال المحضر أنه من غير المرجح الوصول إلى شروط رفع الفائدة حتى عام 2024 على أقرب تقدر، مع الإشارة لكون السياسة النقدية تساعد في الاحتفاظ بالدولار الاسترالي في نطاق ضيق وسط ارتفاع أسعار السلع، ويذكر أن صانعي السياسة النقدية تطرقوا في مطلع هذا الشهر إلى أن معدل البطالة قد يكون عند نحو خمسة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري 2021.

كما نوه صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي آنذاك إلى أنه في تموز/يوليو سينظر في تغير هدف الثلاثة سنوات إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وأنه ليس هناك تفكير في تغير هدف عائد السندات ذات أجل ثلاثة أعوام والبالغ 10 نقطة أساس، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتسارع التضخم والزيادات في الأجور، إلا أن ذلك سيكون بشكل متواضع.

وفي نفس السياق، أفاد بنك استراليا الاحتياطي في وقت سابق من هذا الشهر أنه من المتوقع أن يكون التضخم عند 1.5% في 2021 و2% بحلول منتصف عام 2023 في حالة الشروط الأساسية، وجاء ذلك مع تطرق المركزي الاسترالي إلى مراقبة الاقتراض السكني وأنه على استعداد للقيام بالمزيد من عمليات شراء السندات لتلبية هدف مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:33 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 162.77 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,3375,573 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الحمعة الماضية، قرابة 1,265 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.51% ليربح 28.36 نقطة ويصل إلى المستوى 1,907.22، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.08% ليربح هو الأخر 577.81 نقطة ويصل إلى المستوى 28,402.64.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.29% ليخسر 15.20 نقطة ويصل إلى المستوى 5,169.79، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.02% ليخسر هو الأخر 0.58 نقطة ويصل إلى المستوى 3,517.04.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.17% ليربح 328.82 نقطة ويصل إلى المستوى 28,522.91، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.17% ليربح هو الأخر 36.66 نقطة ويصل إلى المستوى 3,171.18.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.08% ليخسر 9.83 نقطة ويصل إلى المستوى 12,400.64، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.51% ليربح 36.14 نقطة ويصل إلى المستوى 7,059.70.