الاقتصاد

انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت انكماش 1.3% مقابل نمو 2.8% والتي عدلت من نمو 3.0% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.1%.

 

كما عكست القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار انكماش 0.2% مقابل نمو 0.3% والتي عدلت من نمو 0.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، وبذلك تعد القراءة الحالية أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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