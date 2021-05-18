شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت انكماش 1.3% مقابل نمو 2.8% والتي عدلت من نمو 3.0% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.1%.

كما عكست القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار انكماش 0.2% مقابل نمو 0.3% والتي عدلت من نمو 0.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، وبذلك تعد القراءة الحالية أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%.