شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السيارة دي إس 7 بالسوق المصرية لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيارة دى إس 7 فى الأسواق المصرية بعدة فئات، ليبدأ سعرها من 598 ألف إلى 850 ألف جنيه مصرى .

أبرز المواصفات :

تأتى السيارة بمحرك متميز جدًا سواء مع اختيار النظام الرياضى أو الاقتصادي

تسارع السيارة ممتاز، حيث تصل السيارة من صفر إلى 100 كم لكل ساعة فى 8.3

ثانيه

السيارة موفرة بشكل كبير فى الوقود رغم حجمها، حيث تستهلك 5.8 لتر لكل 100 كم

أما عن نظام التعليق فى السيارة متميز جدًا يدعم السيارة بشكل كبير على السرعات العاليه .

تصميم السيارة الخارجى الأفضل فى هذه ألفئه السعريه ومليء بالخطوط الحادة الهجوميه، أما التصميم الداخلى للسيارة أكثر من رائع، خاصًة مع وجود الشاشة الوسطيه بحجم 8 بوصه .

وعن الخامات الداخليه فى كبينة السيارة تتميز بجودة عاليه، كما تمتلك نظام معلوماتى متميز جدًا، ويوضح مهامه بشكل سلس لسهولة التعامل

السيارة مريحه جدًا من الداخل، كما أنه يمكنك تغيير وضعية القيادة للوصول إلى أكثر وضع مناسب .

مساحات الركوب واسعه جدًا، كما أنه لا يوجد نفق فتيس فى الخلف مما يتيح جلوس ثلاث أفراد براحة تامة.

مساحات التخزين داخل السيارة كبيرة خاصة المساحة الخلفيه التى تصل إلى 555 لتر وعند طى المقاعد الخلفيه تصل المساحة إلى 1752 لتر.

السيارة تعتبر الأكثر ثباتًا ودقة فى التوجيه فى فئتها السعريه بلا منافس

العزل الصوتى للسيارة متميز جدًا، ولا يوجد أى صوت داخل السيارة تمامًا، حتى على السرعات العاليه جدًا لا يوجد صوت للهواء

السيارة حاصلة على خمس نجوم فى اختبارات الامان الأوروبيه، كما ان السيارة بها نظام رؤيه ليلية مما تأتى ايضا

السيارة تحتوى على فتيس أوتوماتيك 6 سرعات اعتيادى لا يناسب هذه ألفئه السعريه، ويعتبر نقطة ضعف للسيارة

السيارة لا تحتوى على نظام Blind Spot Assist للتحذير من منطقة النقطة العمياء فى مرأه السيارة

السيارة مساحاتها جيدة نسبيا .