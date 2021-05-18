شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.71% بما يعادل 73.759 نقطة، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 10,500، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 10,500، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,17.53 ومستوى المقاومة 10,540.17.