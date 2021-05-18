شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق امس الاثنين عند مستوى 6837 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 6750 نقطة كمستوى اول، وفي ظل ارتفاع في كميات التداول، مما نتوقع معه استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة 7000 نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 6750 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,794 بينما مستوى المقاومة هو 6,882 نقطة