شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره ليغلق عند مستوى 10793 نقطة امس الاثنين اولى جلسات الأسبوع الحالي، لينزلق بذلك المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10600 نقطة كمستوى اول ثم 10300 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,749 بينما مستوى المقاومة هو 10,876 نقطة