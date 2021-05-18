شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية ينخفض بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل صباحي – 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.26% ليخسر السهم نحو -22 هللة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.60 ومستوى المقاومة 18.00.