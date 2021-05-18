شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.95% ليكسب السهم نحو 38 هللة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 20.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.32 ومستوى المقاومة 20.50.