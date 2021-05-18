شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ميفك ريت (4346) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.03% بما يعادل 0.42 نقطة، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.33، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.33 ومستوى المقاومة 9.46.