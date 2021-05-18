الاقتصاد

سلامة تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 18-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سلامة (8050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.16% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 26.05، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 23.10.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.10 مستوى المقاومة 25.30.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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