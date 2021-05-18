شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سلامة (8050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.16% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 26.05، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 23.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.10 مستوى المقاومة 25.30.