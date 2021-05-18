شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات (TRMI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم المؤشر بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المحوري 3,462.50، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.33% بما يعادل 11.18 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 3,462.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 3,646.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,387.85 ومستوى المقاومة 3,550.00.