شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالي للسيارات تطلق أسبوع «مرسيدس - بنز» للصيانة المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار استراتيجية شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في المملكة لتطوير أعمال خدمات ما بعد البيع المقدمة لعملائها، والتي تنطلق من حرص الشركة على تقديم أفضل خدمة ممكنة بما يتواكب مع تطلعات العملاء وثقتهم، فقد دشنت الشركة مؤخرا أسبوع مرسيدس - بنز للصيانة المتنقلة بين مدن المملكة، حيث تقوم شاحنة مجهزة بكافة التجهيزات بتقديم خدمات الصيانة في مواقع مختارة داخل المدن وتشرف عليها كوادر فنية خبيرة، حيث تشمل هذه الخدمات فحص السيارة مجانا، ومنح خصومات تصل إلى 28% على قطع الغيار، وخصم 20% على أجور الصيانة، بالإضافة إلى استرجاع نقدي بمبلغ 300 ريال عند شراء 4 إطارات ميشلان.

وعن أسبوع مرسيدس - بنز للصيانة المتنقلة الذي كانت انطلاقته من مدينة الرياض تحدث رئيس قسم التطوير والتسويق بالشركة باسم ولي قائلا: «نسعى من خلال إطلاق أسبوع مرسيدس - بنز للصيانة المتنقلة إلى تحقيق عدد من الأهداف، يأتي على رأسها تقديم خدمة مميزة وسريعة لعملائنا وبشكل أقرب إليهم بعد أن تم اختيار مواقع تواجد شاحنة الصيانة المجهزة في مواقع تكون بعيدة نسبيا عن مراكزنا الرئيسية للصيانة، بهدف أن نكون أقرب لملاك سيارات مرسيدس - بنز في تلك المناطق. كما يقوم فريق العمل خلال تقديم خدمات الصيانة باستطلاع آراء العملاء في المناطق المختارة، وهي الآراء التي نبني عليها خططنا المستقبلية لتطوير خدماتنا لما بعد البيع بالشكل الذي نحافظ من خلاله على ثقة عملائنا ونفي بالتزاماتنا تجاههم بتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم».

وأشار باسم ولي إلى أنه سيتم الإعلان بعد ذلك عن إقامة أسابيع مرسيدس - بنز للصيانة في عدد من مدن المملكة، وتحديد المواقع المختارة داخل هذه المدن عبر التواصل المباشر مع العملاء وموقع الشركة وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.