شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق مرتفعاً رغم الضغوط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من الضغوط على القطاع التكنولوجي نتيجة القلق حيال التضخم في الولايات المتحدة.



وعلى عكس الكثير من الشركات المتأثرة بتداعيات "كورونا"، تواصل "أمازون دوت كوم" أدائها القوي مستفيدة من الجائحة التي دفعت الكثيرين حول العالم نحو التعامل عبر الإنترنت.



كانت "أمازون" قد أعلنت الشهر الماضي عن تحقيق أرباح فصلية بحوالي 8.107 مليار دولار في الربع الأول من 2.535 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، بلغت أرباح "أمازون" 15.79 دولار لكل سهم في الربع الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق أرباح بحوالي 9.54 دولار لكل سهم.



وقفزت إيرادات شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 44% إلى 108.5 مليار دولار في الربع الأول من 75.4 مليار دولار قبل عام بينما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 104.4 مليار دولار.



وتتوقع "أمازون" أن تتراوح إيراداتها في الربع الثاني بين 110 مليارات و116 مليار دولار، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين عند 108.6 مليار دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.5% وأغلق عند 3270.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3292.7 دولار وأقل سعر عند 3234.5 دولار.