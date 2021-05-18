الذهب يرتفع ويسجل رقمًا قياسيًا منذ 4 أشهر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 مايو 2021 بالتعاملات المسائية بقيمة 3 جنيهات بعد ارتفاع الأسعار صباحا بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 800 جنيه للجرام لأول مرة منذ فبراير 2021.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 686 جنيها

عيار 21 سجل 800 جنيها

عيار 24 سجل 915 جنيها

الجنيه الذهب 6400 جنيها

أونصة الذهب 1865 دولار.

و تمكنت اونصة الذهب عالمياً من تسجيل مستويات 1865 دولار أو يزيد قليلا بعض جلسات التداول على الذهب الآن، بعد أن كانت تسجل مستويات لمستويات 1855 دولار صباح اليوم، في ظل تسجيل طلب مرتفع نسبيا على شراء المعدن الأصفر تحوطا من ارتفاع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع عائد السندات الأمريكية

وينجح الذهب حتى الآن في المحافظة والتماسك عند قمة 4 أشهر، بفضل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند ودول أخري، أضافة إلي ظهور مؤشرات أمريكية بارتفاع التضخم في البلاد، وهذا تسبب في زيادة واضحة للطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها معدن الذهب.