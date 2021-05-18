شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..شركة جرين موديلينج للمقاولات تحتفى بتحقيق أعلى نسبة تنفيذ لمشروعات حكومية وخاصة فى وقت قياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة جرين موديلينج للمقاولات GMC حفل افطار جماعى حضره عدد كبير من قيادات الشركة وعدد من المسئولين .

ويأتى هذا الحفل نتيجة لانطلاق الشركة بشكل رسمي فى السوق المصري ، نظرا لخبرتها الكبيرة داخل أسواق الخليج ، كما تستهدف الشركة أن تكون واحدةً من رواد شركات المقاولات بالقطاع الخاص في مصر والشرق الاوسط.

وبدأت مسيرة الشركة منذ نحو اربعون عام بتأسيس شركة الجاويش للمقاولات عام 1981 والتي نجحت في تنفيذ وتسليم أكثر من 220 مشروعاً علي جميع المستويات بالجوده المطلوبة في الوقت المحدد والتكلفة المقدرة واستلمت شركة جرين موديلينج للمقاولات GMCراية النجاح عام 2008 حيث قامت بتفيذ مشاريع هامة وضخمة في قطاع المقاولات بالسوقي الاماراتي والمصري.

و اقتحمت GMC سوق القطاع الخاص بتنفيذ العديد من المشاريع الاستثماريه الهامة التي تخدم مختلف القطاعات و تقدم الخدمات الكاملة لإكمال مصفوفة المقاولات والبناء حيث نجحت في إثبات أنها تستطيع إنهاء وتسليم مشروعاتها كما وعدت إرتقائاً منها إلى مستوى التحدي والتفوق في أدائها بما يرضي عملاءها من خلال تطبيق أكثر سياسات الإدارة تقدماً وتنظيماً بسواعد فريقها من المحترفين والمخلصين .

وتمتلك GMC المهارات والخبرات والموارد اللازمة، بجانب قدرتها على تنفيذ المشاريع بأعلى المعايير وفي أوقاتها المحدده ، حيث أن GMC تعمل على نمط دقيق

من جانبه قال المهندس عبد الرحمن حلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن السيرُ نحو النجاح رحلة لا نهاية لها ، وسرُ ذلك النجاح هو الثباتُ على الهدف، لافتا الي ان هدف جرين موديلينج للمقاولات GMC منذ البداية أن تصنع رؤية واضحة لمستقبلها وتطوير حاضرها ، فبالأمسِ كانت البداية بمشروعٍ واحدٍ ، أما اليوم فلديها مجموعة مشاريع حكومية وغير حكومية ضخمة ، قائمةً على أسس صلبة تطبِق أحدث النظم الإدارية في إدارة المنظومات والمنشئات ، متطلعتاً من خلال ذلك إلى التوسع محلياً وإقليمياً بكل مستوياتها ، نظاماً وإدارةً وانتشاراً وعملاً.

وأضاف " دخلت " GMC " مرحلة في غاية الأهمية إمتداداً لمسيرة النمو والازدهار التي تشهدها جمهورية مصر العربية والشرق الاوسط ، حيث نجحت على مدى أربعون عاماً في ترسيخ وإرساء معايير غير مسبوقة في مجال المقاولات ، لتُقدم نموذجاً يحتزي به الكثيرون وتبقى على عهدها تقتدي بالرؤى الحكيمة تحت ظل رؤية حكومتنا الثابتة الرشيدة ".