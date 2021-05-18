شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع مع تجدد القلق بشأن الطقس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن الطقس في الولايات المتحدة.



ويراقب المستثمرون عن كثب حالة الطقس ومدى تأثيرها على المحاصيل خاصة في مناطق الغرب الأوسط الأمريكية.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية أن شركات تصدير خاصة باعت 1.7 مليون طن من الذرة إلى الصين تسليم موسم التسويق 2020/2021، وهي رابع شحنة مبيعات إلى الصين يزيد حجمها عن مليون طن في الشهر الجاري.



وأضافت الوزارة في بيانها أن شركات تصدير أمريكية خاصة باعت 128 ألف طن من الذرة إلى المكسيك خلال الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.3% إلى 6.52 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.56 دولار وأقل سعر عند 6.33 دولار.