شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تغلق عند أعلى مستوى لها منذ فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين مسجلة أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتسود المخاوف الأسواق العالمية في ظل ملامح وإشارات على صعود التضخم في الولايات المتحدة.

وتوقع عضو الاحتياطي الفيدرالي "جيمس بولارد" ارتفاع معدل التضخم في أمريكا أعلى المستهدف (2%) خلال عام 2022.



وجاء ذلك عقب صدور بيانات في الأسبوع الماضي أكدت اتجاه التضخم نحو المستهدف حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين أعلى كثيرا من التوقعات.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 3.3% أو ما يعادل 91 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 28.27 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط بعد تسجيل خسائر في الأسبوع الماضي بنسبة 0.4%.