شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تزيد مكاسبها إلى 1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الاثنين، مدعومة بإعادة فتح اقتصادات أوروبية وتزايد الطلب الأمريكي، بعد أن كانت تراجعت في وقت سابق من الجلسة بسبب قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في آسيا وبيانات فاترة بشأن إنتاج المصانع في الصين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 75 سنتا، أو 1.1 بالمائة، لتسجل عند التسوية 69.46 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا، أو 1.4 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 66.27 دولار للبرميل.

وأعطت بشرى النمو الاقتصادي دعما لأسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية بالرغم من أن وتيرة التضخم تثير قلقا لدى الكثير من المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما قد يلحق ضررا بإنفاق المستهلكين.

وما زال المستثمرون قلقين بشأن سلالة متحورة لفيروس كورونا رصدت أولا في الهند. وقالت ولايات هندية يوم الأحد إنها ستمدد الإغلاقات لمحاربة الجائحة التي قتلت أكثر من 270 ألف شخص في ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.