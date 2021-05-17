شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات السعودية في الأسهم الأمريكية تتجاوز 15 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد إفصاح تنظيمي أمريكي، الاثنين أن صندوق الثروة السيادي السعودي زاد حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من العام، من حوالي 12.8 مليار في نهاية 2020.

فقد اشترى صندوق الاستثمارات العامة 2.9 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة كوبانج المدعومة من مجموعة سوفت بنك، بما يعادل 141 مليون دولار، وصفى حصته في صنكور إنرجي، بحسب إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وزاد الصندوق ملكيته في أكتيفيجن بليزرد إلى 33.4 مليون سهم من 15 مليون سهم في نهاية الربع الرابع، ليصل بحجم انكشافه إلى 3.1 مليار دولار من 1.4 مليار.

ورفع عدد أسهمه في إلكترونك آرتس إلى 14.2 مليون، بما يعادل 1.9 مليار دولار، من 1.1 مليار دولار في نهاية الربع السابق.

وقالت راشنا أوبال، مديرة الأبحاث في أزور ستراتيجي، «أراد صندوق الاستثمارات العامة استغلال أجواء المراهنة على الصعود بأسواق الأسهم في الربع الأول للقيام باستثمارات تنتهز الفرص السانحة وزيادة حجم محفظته.»

وفي أوائل العام الماضي، اشترى الصندوق السعودي بكثافة حصص أقلية في شركات حول العالم، مستفيدا من تراجع الأسواق بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأظهر إفصاح الاثنين، ارتفاع قيمة أكبر حيازاته من الأسهم الأمريكية، حصته في أوبر تكنولوجيز، إلى حوالي 4 مليارات دولار في الربع الأول، من 3.7 مليار في 31 ديسمبر /كانون الأول، نظرا لارتفاع قيمة أسهم شركة النقل التشاركي في تلك الفترة.

كان صندوق الاستثمارات العامة من أوائل المستثمرين في أوبر، إذ اشترى حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في 2016، قبل ثلاث سنوات من إدراج الشركة في 2019.

(رويترز)