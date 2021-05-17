شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الطيران الأمريكي يسجل أعلى عدد مسافرين منذ مارس 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بث قطاع الطيران الأمريكية التفاؤل بين المستثمرين في أسواق النفط، حيث قفز عدد المسافرين في أمريكا يوم الأحد إلى 1.8 مليون شخص.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في (أو إيه إن دي إيه) «الأخبار ليست كلها سلبية على صعيد الطلب لأن الولايات المتحدة شهدت قفزة في السفر الجوي يوم الأحد إلى 1.8 مليون شخص وهو أعلى رقم اجمالي منذ مارس /آذار 2020».

وأشار مويا إلى أن شركة طيران يونايتد ايرلاينز أعلنت أنها ستضيف 400 رحلة يومية إلى وجهات أوروبية حتى يوليو /تموز.

وقالت الشركة إن حجوزات السفر للصيف قفزت 214% من مستويات 2020. وأضافت أنها تخطط لتسيير 80% من جدول رحلاتها في الولايات المتحدة مقارنة مع يوليو/ تموز 2019. (رويترز)