شكرا لقرائتكم خبر عن دبي وأبوظبي بين أكثر 10 مدن استدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلت دبي وأبوظبي في قائمة أكثر مدن العالم استدامةً، وفقاً لتقرير صادر عن موقع «يو سويتش» البريطاني للمقارنات. وجاءت دبي في المركز الأول أوسطياً والرابع عالمياً في التصنيف، محققةً 375 نقطة، ومتفوقةً على كوبنهاجن وفرانكفورت وهامبورج وبراغ ولندن. في حين حلّت أبوظبي في المركز الثاني أوسطياً والتاسع عالمياً محققة 357 نقطة على المؤشر العام.

ويتم تصنيف المدن، وفقاً لمعايير تشمل استخدام الطاقة المتجددة ومستويات التلوث ونسبة المساحات الخضراء ومستويات حركة المرور وأسعار العقارات ونسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وغير ذلك.

وقال ويل أوين، خبير الطاقة في موقع «يو سويتش»: «تلتزم العديد من المدن حول العالم بالتغيير البيئي وتسهل على سكانها اتخاذ خيارات أكثر مراعاة للبيئة في حياتهم. وسلطت دراستنا الضوء على المدن التي تقود الطريق نحو الاستدامة، وأيها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز تأثيرها البيئي».

وتصدرت العاصمة الاسترالية كانبيرا التصنيف العالمي، حيث تعتمد بشكل كبير على الطاق الشمسية ومزارع الرياح، وتنتج 48% من طاقتها من مصادر مستدامة. وحلت العاصمة الاسبانية مدريد في المركز الثاني، تلتها بريسبان الاسترالية في المركز الثالث.