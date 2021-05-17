شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد 1% وأسعار البنزين بأمريكا الأعلى في 7 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% الاثنين مدعومة باعادة فتح اقتصادات أوروبية وتزايد الطلب الأمريكي، بعد أن كانت تراجعت في وقت سابق من الجلسة بسبب قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في آسيا وبيانات فاترة بشأن إنتاج المصانع في الصين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 75 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.46 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا، أو 1.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.27 دولار للبرميل.

وأُعيد فتح الاقتصاد البريطاني، وهو ما يعطي 65 مليون شخص قدرا من الحرية بعد إغلاق مرتبط بكوفيد-19 استمر أربعة أشهر.

ومع تسارع معدلات التطعيم، أرخت فرنسا وإسبانيا القيود المرتبطة بالجائحة في حين خففت البرتغال وهولندا قيود السفر.

وأعطت بشرى النمو الاقتصادي دعما لأسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية بالرغم من أن وتيرة التضخم تثير قلقا لدى الكثير من المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما قد يلحق ضررا بإنفاق المستهلكين.

وما زال المستثمرون قلقين بشأن سلالة متحورة لفيروس كورونا رصدت أولا في الهند. وقالت ولايات هندية يوم الأحد إنها ستمدد الإغلاقات لمحاربة الجائحة التي قتلت أكثر من 270 ألف شخص في ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

ومن ناحية أخرى، سجلت أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة أعلى مستوى لها في سبعة أعوام الاثنين إذ سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي تعود سلسلة الإمداد في أكبر خط أنابيب لنقل الوقود في البلاد إلى كامل طاقتها بعد هجوم إلكتروني أدى إلى توقف الشبكة ستة أيام الأسبوع الماضي وتهافت على الشراء. (رويترز)