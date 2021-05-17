شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للدراسات» يشارك في معرض أبوظبي للكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مشاركته في فعاليات الدورة ال 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة ما بين 23 و29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، إن المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة تأتي في إطار سعي المركز إلى تحقيق أحد أهدافه الأساسية وهو خدمة المجتمع، وذلك من خلال الإسهامات الفاعلة في الفعاليات التي توفر وسائل المعرفة على تنوّعها وفي مقدّمتها الكتاب الذي يمثل المصدر الأول والمنهل الذي لا غنى عنه لكل راغب في توسيع مداركه والارتقاء بطريقة تفكيره، وفهم ما يحيط به وما يدور في عالم اليوم من أحداث وما يشهده من تطورات.

وتتضمّن قائمة معروضات المركز في المعرض إصدارات عدّة أهمها كتاب «بقوة الاتحاد.. صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. القائد والدولة» الصادر بعشر لغات، الذي يقدّم دراسة معمّقة لمولد دولة الاتحاد، وللدور المحوري لقائدها، وكتابا «مسيرة زايد: بناء الإنسان وتأسيس البنيان»، و«زايد المؤسس»، اللذان يتناولان بعض ملامح سيرة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد، وإنجازاته، رحمه الله. وإضافة إلى ذلك، يتضمّن جناح المركز كتاب «محمد بن زايد والتعليم»، الذي يجمع بين دفتيه الإسهامات البحثية لمفكرين ومسؤولين وعاملين في قطاع التعليم، ويتناول قضية التعليم في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وكتاب «التطور الثقافي: تغير دوافع الشعوب وإعادة تشكيل العالم»، الذي أصدره المركز أخيراً.