من رام منكِ دوامَ ودٍّ

جرَّعتِني سمّاً وبيلا

أوَّاه يا دنيا لَكَم

كي نلتقي بعد افتراق

تنثرها وروداً أو نخيلا

تزهو بك الكلمات

فعشتَها حرّاً نبيلا

عني كثيراً أو قليلا

قسماتُ وجهكَ لم تغبْ

يصبّ في روحي الذبولا

شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد زيدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية