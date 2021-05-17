شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 17-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 17-5-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 527 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: أجواء للصناعات الغذائية-مصر، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بي انفستمنتس القابضة، السويدي إليكتريك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الألومنيوم العربية، المتحدة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المجموعة المصرية العقارية، العربية لاستصلاح الأراضي، الكابلات الكهربائية المصرية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، دايس للملابس الجاهزة، العربية للأسمنت، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، مطاحن وسط وغرب الدلتا. إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: أجواء للصناعات الغذائية-مصر، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بي انفستمنتس القابضة، السويدي إليكتريك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الألومنيوم العربية، المتحدة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المجموعة المصرية العقارية، العربية لاستصلاح الأراضي، الكابلات الكهربائية المصرية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، دايس للملابس الجاهزة، العربية للأسمنت، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، مطاحن وسط وغرب الدلتا.

البورصة تخسر 527 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 527 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه. البورصة تخسر 527 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 527 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 566.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.1 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.24%، والعرب على 7.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 77.1 مليون جنيه، 54.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10674 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13074 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.646 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.54%.

- أجواء للصناعات الغذائية - مصر بسعر إغلاق 5.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.18%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 97.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 50.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.65%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 33.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.65%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 20.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.02%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 7.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.14%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 17.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.49%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 29.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.15%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.061 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.69%.