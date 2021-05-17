شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أسهم شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال بـ59 مليار جنيه خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مارس الماضي، وبلغت 283 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 35.3 مليار جنيه، مقارنة بـ287 موافقة خلال شهر مارس من عام 2020 بقيمة مصـدرة قدرها 27.9 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انحفاضًا بنسبة 1.4%، وزادت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 26.1%.

ووزعت الموافقات بين 159 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 3.04 مليار جنيه خلال شهر مارس لعام 2021 مقابل 186 موافقة بقيمة 17.9 مليار جنيه خلال شهر مارس لعام 2020 بنسبة انخفاض 14.5% في عدد الموافقات، و83.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 123 موافقة بقيمة 31.1 مليار جنيه خلال شهر مارس عام 2021 مقارنة مع 100 موافقة بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال شهر مارس لعام 2020 بنسبة نمو 23% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 281.5% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، في تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى مارس 2021 بلغت 811 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 59 مليار جنيه، مقارنة بـ925 موافقة خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة مصـدرة قدرها 42.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 12.3%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 39%.

ووزعت الموافقات بين 479 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 11.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس لعام 2021 مقابل 614 موافقة، بقيمة 21.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2019 بنسبة انخفاض 22% في عدد الموافقات، و48.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 328 موافقة بقيمة 44.7 مليار جنيه مقارنة مع 309 موافقة بقيمة 18 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 6.1% في عدد الموافقات و148.2% بقيمة التأسيس.