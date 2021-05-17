شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مساهمات التكافل المكتسبة تدفع "ساب للتكافل" للتحول للربحية بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة ساب للتكافل، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 1.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 12 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع صافي مساهمات التكافل المكتسبة في الربع الأول بمبلغ وقدرة 6 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع ايرادات الرسوم والعمولات في الربع الأزل، فضلاً عن الانخفاض في التغيرات في احتياطي المخاطر السارية والاحتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بمبلغ وقدرة 8.6 مليون ريال في الربع الأول.

وحققت الشركة ارتفاعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 17.1 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 32.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت تحقيق الشركة حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 26.5 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 19.1 مليون ريال في العام 2019.