شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له في نحو أربعة أشهر وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتراجع أسواق الأسهم.



وتسود المخاوف الأسواق العالمية في ظل ملامح وإشارات على صعود التضخم في الولايات المتحدة.



وتوقع عضو الاحتياطي الفيدرالي "جيمس بولارد" ارتفاع معدل التضخم في أمريكا أعلى المستهدف (2%) خلال عام 2022.



وجاء ذلك عقب صدور بيانات في الأسبوع الماضي أكدت اتجاه التضخم نحو المستهدف حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين أعلى كثيرا من التوقعات.



هذا، وتتواصل عملية توزيع اللقاحات على المواطنين في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة للسيطرة على فيروس كورونا على غرار نجاح دول أخرى في ذلك، وعلى رأسها الصين التي تطعم 14 مليون مواطن من سكانها يوميا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.6% أو ما يعادل 29.5 دولار إلى 1867.6 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ السابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.