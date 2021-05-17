مؤشر الأسهم السعودية يستهل تعاملات بعد العيد قرب 10,400 نقطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهل مؤشر الأسهم السعودي أول جلساته بعد إجازة عيد الفطر المبارك على ارتفاع منهيا الجلسة قرب مستويات 10400 نقطة.

وأغلق المؤشر كاسبا 73.76 نقطة ليقفل عند مستوى 10396.44 نقطة، بتداولات تجاوزت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 298 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 334 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وجدوى ريت الحرمين، والمجموعة السعودية، وعطاء، والمعذر ريت الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، وجرير، وأمانة للتأمين، وأسواق عبدالله العثيم، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و2.08%.

فيما كانت أسهم شركات ميفك ريت، وسويكورب وابل ريت، دار الأركان، سيرا، مشاعر ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسيرا، اتحاد الاتصالات، وأرامكو السعودية، جبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعا 342.99 نقطة، ليقفل عند مستوى 25.228.76 نقطة، وبتداولات بلغت أكثر من 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 594 ألف سهم تقاسمتها 1675 صفقة.