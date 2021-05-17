السعودية تتفوق على 150 دولة في الحكومة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت السعودية في مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات تطورا باهرا وواضحا في خمسة مؤشرات مختلفة، وهي مؤشر اختبار السرعة العالمي، ومؤشر تطور الحكومة الالكترونية، ومؤشر الجاهزية الشبكية، ومؤشر تقييم تجربة الـ G5 العالمية، ومؤشر التنافسية الرقمية.

وسجلت المملكة المرتبة الخامسة عالميا من بين 140 دولة، في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل، وتقدمت 7 مراتب العام الحالي 2021 مقارنة بأدائها العام الماضي 2020.

كما سجلت المملكة تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية، لتقفز بترتيبها تسع مراتب في عام 2020 عن ترتيبها في عام 2018، محققة المرتبة الـ43 عالميا من بين 193 دولة، متفوقة بذلك على 150 دولة، وفق التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الخاص برصد وتقييم الإجراءات الحكومية.

وأوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» أن مؤشر البنية التحتية للاتصالات يعد من أهم المؤشرات المنبثقة عن مؤشر تطور الحكومة الالكترونية، حيث قفزت المملكة 40 مركزا لتأتي في المرتبة الـ27 عالميا من بين 193 دولة.

وارتفع ترتيب المملكة في مؤشر الجاهزية الشبكية، الذي يقيّم اقتصاديات الدول للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أربع مراتب عن عام 2020.

وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثالثة عالميا وفق نتائج تحليل قياسات شبكات الجيل الخامس «G5» وسرعتها في العالم، حسب التقرير الصادر عن Open signal 2021، كما جاءت المملكة في المركز السادس عالميا من بين أكثر الدول التي تتمتع بسرعة تحميل البيانات في شبكات الجيل الخامس.

وفيما يخص مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لعام 2020، تقدمت المملكة خمسة مراكز لتصل إلى المرتبة الـ 34 من بين 63 دولة، حيث يعد هذا المؤشر مهما لاستكشاف التقنيات الرقمية كمحرك رئيس للتحول الاقتصادي في الأعمال التجارية والحكومية والمجتمع.

وتعود تلك النتائج التي حققتها المملكة إلى الأثر الواضح لرؤية 2030، التي انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات الدولية في شتى المجالات، حيث يعمل مركز «أداء» على رصد ومتابعة تلك المؤشرات، التي تسهم في تمكين صانعي القرار من تطوير أداء الأجهزة العامة، والقدرة على المنافسة العالمية.

ويحرص مركز «أداء» على التعاون المستمر مع جميع الجهات الحكومية، وتقديم الدعم اللازم لها في تحليل أداء المؤشرات؛ لضمان استمرارية تقدم المملكة في مؤشراتها الدولية.

وأوجد «أداء» منصة الكترونية للأداء الدولي، تمكن الأجهزة العامة من متابعة أداء المملكة ومقارنتها بأكثر من 217 دولة، حيث تعطي المنصة نظرة شاملة لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي من خلال 12 محور قياس، تمثل مرجعا للتصنيفات الدولية وتبرز المقارنات الخاصة بأداء الدول في كافل المجالات ومراقبتها بشكل دوري.

5 مؤشرات اتصالات سجلت فيها المملكة تطورا

1 مؤشر اختبار السرعة العالمي

سجلت المرتبة الـ5 عالميا بين 140 دولة في سرعة نطاق الإنترنت المتنقل متقدمة 7 مراتب في2021 مقارنة بـ 2020

2 مؤشر الجاهزية الشبكية

تقدمت 4 مراتب في تقييم يقيم اقتصاديات الدول للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 2020

3 مؤشر تطور الحكومة الالكترونية

حققت المرتبة الـ43 عالميا بين 193 دولة في تطور الحكومة الالكترونية متقدمة 9 مراتب في 2020 عن ترتيبها في 2018

جاءت بالمرتبة الـ27 عالميا من بين 193 دولة في البنية التحتية للاتصالات متقدمة 40 مركزا

4 مؤشر التنافسية الرقمية

تقدمت 5 مراكز لتصل إلى المرتبة الـ34 بين 63 دولة

5 مؤشر تقييم تجربة الـ G5 العالمية

حلت في المركز الـ6 عالميا بين أكثر الدول التي تتمتع بسرعة تحميل البيانات في شبكات »G5«

جاءت الرياض في المرتبة الـ3 عالميا وفق نتائج تحليل قياسات شبكات »G5« وسرعتها في العالم