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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر صندوق الاستثمارات العامة أمس من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مطالبا بالإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية. وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر، «يحذر #صندوق_الاستثمارات_العامة من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدا ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، علما بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.



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