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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسواق جازان بدأت استقبال بواكير المانجو الذي تشتهر بزراعته المنطقة، حيث بدأ المزارعون بعرض إنتاجهم للبيع.

وتمتاز أشجار المانجو بإنتاجها الغزير أكثر من غيرها من المنتجات الزراعية الأخرى التي تزرع بالمنطقة، فيما تراوحت أسعار المانجو ما بين 50 - 200 ريال للكرتون الذي يزن بين 30 و45 كجم من المانجو، بحسب نوع المنتج.

وتوقع مزارعو المانجو بالمنطقة زيادة في كميات ثمار المانجو الناضجة خلال الأسابيع المقبلة، مع ارتفاع درجة الحرارة التي بدأت في الارتفاع التدريجي، مما سيسهم في عرض أصناف عدة من المانجو، ومنها التومي والجل والجلين والزبدة وأبوسنارة والكنت والكيت والبلمر والسنسيشن والباكستاني والهندي الخاص والفاو الزل والفندايكي والسوداني.