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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سايبم الإيطالية للخدمات النفطية أعلنت أمس منحها تمديدا لعقدين في السعودية لأنشطة حفر برية وفوزها بعقد جديد في كولومبيا.

وذكرت الشركة في بيان، أن تمديد عقدي السعودية لـ5 و10 سنوات، وأن مدة الاتفاق الجديد في كولومبيا 4 سنوات.

وقالت سايبم «تمديد العقدين الحاليين علامة إيجابية على الاستئناف التدريجي للأنشطة بعد جائحة كوفيد 19».

يذكر أن «سايبم» لديها اتفاق إطاري مع أرامكو السعودية حتى 2021، عبر موقع تصنيع في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سايبم»، في تصريحات سابقة، «إن شركة أرامكو السعودية تظل أكبر عميل لمجموعته، وإن المملكة تظل ركنا رئيسا من أركان استراتيجيتها».