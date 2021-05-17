شكرا لقرائتكم خبر إصدار 485 ألف شهادة تصرفات عقارية حتى أبريل 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية أبريل الماضي 485,052 شهادة، بحسب التقرير الشهري لبرنامج «سكني» لشهر مايو، الذي تناول أبرز إنجازات البرنامج حتى أبريل2021، وتضمن أعداد الأسر المستفيدة والمشاريع التي يجري تنفيذها والخدمات والخيارات التي يقدمها البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة - بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030.

وأكد التقرير استفادة 89 ألف أسرة، من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج منذ بداية 2021 حتى أبريل، منها 66 ألف أسرة سكنت في منازلها خلال 4 أشهر، فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال أبريل 19 ألف أسرة جديدة، بينهم 17 ألف أسرة سكنت منازلها.

وبلغ مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة منذ بداية 2021 حتى أبريل الماضي 39 ألف أسرة، فيما استفادت 27 ألف أسرة من خيار البناء الذاتي، وفضلت نحو 13 ألف أسرة الاستفادة من خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني»، و9 آلاف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

واستعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 64 مشروعا بدأ تنفيذها لتوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس، تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية، وأشار إلى استمرارية أعمال التنفيذ والبناء ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، إذ يشهد 64 مشروعا سكنيا تطورا متسارعا تمهيدا لبدء تسليم وحداتها للأسر المستفيدة، ضمن 98 مشروعا توفر 143 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، وتتوزع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة.

كما تناول التقرير تسليم الخيارات السكنية للأسر السعودية خلال أبريل من أراض ووحدات سكنية، وطرح 5 مخططات سكنية جديدة للأراضي، ويتيح البرنامج من خلال موقع وتطبيق «سكني» استعراض وحجز الأراضي الكترونيا ضمن 223 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

ويقدم تطبيق «سكني» عددا من الخدمات الالكترونية المتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا، وحجز الوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، و»عروض الأسعار»، وخدمة المستشار العقاري، و»التصاميم الهندسية»، و»المقاول المعتمد»، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

الخيارات السكنية والتمويلية خلال 4 أشهر 2021







استفادة 89,493 أسرة



أعداد المستفيدين حسب الخيارات المتاحة:



تمكن 66,651 أسرة من السكن في منازلها



أعداد المستفيدين حسب الخيارات المتاحة: