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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صندوق النقد الدولي أعلن عن موافقة المجلس التنفيذي على تعديلات موقتة على مراقبة ما بعد برنامج (‏PPM‏) حتى نهاية 2022. وأوضح الصندوق في بيان له، أن الزيادة في الإقراض في أعقاب جائحة ‏كوفيد-19 أدت إلى مبلغ غير مسبوق من الائتمان المستحق، مما يؤكد الحاجة إلى ضمانات ‏مناسبة للميزانية، مشيرا إلى أن البرنامج يعد أحد هذه الضمانات، حيث يوفر إطارا ‏لمشاركة أعمق وأوثق مع الأعضاء الذين لديهم ائتمان كبير مستحق من الصندوق ولكنهم ‏ليسوا في علاقة بالبرنامج.



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