شكرا لقرائتكم خبر 345 مليونا خسائر «جبل عمر» في الربع الأول بارتفاع 45% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت خسائر شركة جبل عمر للتطوير في الربع الأول من العام الحالي (2021) بنسبة 45% ، حيث سجلت 345.3 مليون ريال مقابل خسائر 238 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة ارتفاع الخسارة التشغيلية إلى 138 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة 84 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 64%.

فيما ارتفع إجمالي الخسارة إلى 88.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة 1.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الخسارة للربع الأول مقارنة بالربع المماثل للعام السابق إلى:

1 - تراجع كبير في الإيرادات بسبب انخفاض معدل إشغال الفنادق والمراكز التجارية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا

2 -زيادة في الأعباء المالية التي تعود إلى عدم رسملة تكاليف الاقتراض، وذلك بسبب عدم وجود أنشطة تطوير خلال الفترة

وأشار الإيضاح رقم 1 حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، إلى أن المجموعة تكبدت خسارة 345 مليون ريال وتدفقات نقدية تشغيلية سالبة بمبلغ 5 ملايين ريال، خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 6,077 مليون ريال، كما بلغت الخسائر المتراكمة لدى المجموعة مبلغ 2,473 مليون ريال كما في 31 مارس 2021.

وذكرت الشركة أنها تعتمد على التنفيذ الناجح لخطط الإدارة لتوليد تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء بكل التزاماتها عند استحقاقها، ومن أجل استمرار عملياتها دون تقليص كبير.