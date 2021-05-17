شكرا لقرائتكم خبر دعم توظيف 26 ألف سعودي في 8.6 آلاف منشأة خلال أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلا في المرصد الوطني للعمل، توظيف أكثر من 26 ألف شاب وشابة التحقوا للعمل في 8682 منشأة في القطاع الخاص، وذلك في أبريل الماضي (2021)، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية.

وأوضح الصندوق أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة نفسها بلغ 12 ألفا يمثلون ما نسبته (46%)، بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 14 ألفا يمثلن ما نسبته (54%).

وأشار الصندوق إلى أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة الـ13 في أعداد من وظفوا في أبريل بواقع 10 آلاف موظف وموظفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5.7 آلاف موظف، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثا بنحو 4 آلاف، وتوزعت الأعداد الأخرى لمن وظفوا في منشآت القطاع الخاص على بقية مناطق المملكة.

وأطلق «هدف» أخيرا استراتيجيته الهادفة إلى تطوير وتكامل الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية من الجنسين، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل.

ويقدم الصندوق مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن، ومنها برنامج دعم التوظيف، برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، برنامج دعم النقل الموجه، منصة تسعة أعشار، برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب).

وأكد الصندوق حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

التوطين في أبريل 2021

توظيف 26,311 شخصا

الذكور: 12,141 (46%)

الإناث: 14,170 (54%)

أبرز المناطق:

