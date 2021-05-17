«سيرا» و«كلوك» تؤسسان منصة رقمية لدعم مزودي خدمات السياحة والترفيه في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة «سيرا»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كلوك» (Klook)، منصة حجوزات السفر والترفيه، بهدف دعم التحول الرقمي ودفع عجلة النمو ضمن القطاع السياحي في المملكة.

وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش معرض سوق السفر العربي 2021 بدبي، ستغدو «سيرا» الشريك الحصري لمنصة «كلوك» في المملكة، وسيعمل الجانبان على تأسيس منصة رقمية متكاملة مزودة بمحتوى شامل من شأنه دعم مزودي خدمات السياحة والترفيه في المملكة، وتقديم مجموعة غير مسبوقة من الخيارات والعروض للمسافرين إلى المملكة ومنها وداخلها.

وفي ضوء هذه الشراكة الجديدة، سيتمكن مزودو نشاطات السياحة والسفر في المملكة من الوصول إلى الأسواق العالمية ومشغلي الرحلات السياحية، بما يثمر في تعزيز أعمالهم، الأمر الذي سيدعم مشهد السياحة المحلي وسيرتقي بمكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. وستكشف المنصة أيضا عن النشاطات والجولات السياحية التي تشغلها «اكتشف السعودية»، الشركة المتكاملة لإدارة الوجهات والتابعة لمجموعة «سيرا».

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة في مجموعة «سيرا» ماجد النفيعي «سنتمكن عبر هذه الشراكة الطموحة من الجمع بين الخبرات العالمية في المجال التكنولوجي التي تمتلكها شركة كلوك، مع المعرفة العميقة التي تتمتع بها مجموعة سيرا في قطاع السياحة والسفر السعودي ضمن منصة واحدة متطورة».

وأضاف: ستساهم هذه الخطوة في سد الثغرات الراهنة في سلسلة التوريد ضمن القطاع السياحي، ولا سيما على مستوى المحتوى الإلكتروني للجولات والنشاطات السياحية، ومعالجة محدودية الإمكانات التكنولوجية للموردين ونقص الوعي بين المسافرين المحليين والعالميين بما تقدمه المملكة من تجارب سياحية متميزة. كما ستدفع هذه الشراكة قدما بالتحول الرقمي في القطاع السياحي بالمملكة وستعمل على استقطاب المسافرين المحليين والزوار من شتى أرجاء العالم مع استعادة قطاع السياحة والسفر لنشاطه.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «كلوك» إيثان لين «ستساهم هذه الشراكة في دعم القطاع السياحي في المملكة وتمكينه من ترسيخ مكانته لتحقيق النمو مع عودة قطاع السفر لنشاطه».

وستدعم مجموعة «سيرا» هذه الشراكة بالاستفادة من خبراتها الواسعة بالسوق السعودية، وستعمل على إضفاء الطابع المحلي على المحتوى المقدم، بما في ذلك المحتوى القائم على اللغة العربية في المقام الأول، وستقدم الإرشاد والتوجيه لتعزيز وعي المسافرين من شتى أرجاء العالم بالوجهات المتنوعة في السعودية.