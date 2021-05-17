السعودية تعتزم استئناف السماح بدخول السياح الأجانب قريبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن السعودية تعتزم استئناف السماح بدخول السياح الأجانب قريباً.

وقال حميد الدين لوكالة «رويترز»، على هامش معض سوق الفر في دبي، أنه سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً في وقت قريبٍ جداً، لكنه لم يعطِ موعداً محدداً لذلك.

وجذب جناح الهيئة السعودية للسياحة رواد صناعة السياحة بالعالم المشاركين في سوق السفر العربي بمركز دبي التجاري العالمي، الذي انطلق الأحد الماضي وعلى مدى 4 أيام.

ويقدم جناح الهيئة بمشاركة عدد من العلامات التجارية والشركاء في صناعة السياحة بالمملكة؛ أبرز الكنوز والوجهات والمعالم والتجارب السياحية عبر الأجنحة المتنوعة التي تنطلق في رحلة تفاعلية ملهمة نحو أجمل المنتجعات في البحر الأحمر، والمناطق التاريخية في مدينة الحجر بمحافظة العلا والدرعية التاريخية وغيرها، مسلطة الأضواء على التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي والاجتماعي.

ويعد المعرض فرصة للالتقاء مع صناع السياحة في الشرق الأوسط والعالم، من الشركات والمهتمين والمستثمرين والشركاء المحتملين، لعرض الفرص الاستثمارية في المشاريع السياحية الكبرى والبيئة الاستثمارية المحفزة والنمو المتسارع للقطاع السياحي منذ الانفتاح السياحي الذي انتهجته المملكة ابتداء من سبتمبر 2019.

وقال حميد الدين «لم نتوقف عن العمل على تطوير العروض والتجارب للسياح من داخل المملكة وخارجها؛ سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ونحرص من خلال التواجد في هذا المحفل على إلهام العالم بما تملكه المملكة من كنوز سياحية وتنوع طبيعي ومناخي وثقافي واجتماعي، بالإضافة إلى سعينا لبناء شراكات وثيقة ورفيعة المستوى تثري منظومة السياحة الوطنية».

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار «بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة» ويناقش موضوعات حيوية، مثل التحديات التي تواجه قطاع الضيافة والطيران وتوظيف التكنولوجيا، ومستقبل القطاع السياحي ومراحل استعادة الثقة والانطلاق مجددا نحو آفاق جديدة.