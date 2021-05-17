شكرا لقرائتكم خبر «جاهز» تعين «إتش إس بي سي» مستشارا ماليا لعملية الطرح العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عينت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، الشركة المالكة لتطبيق (جاهز)، بنك (إتش إس بي سي العربية السعودية) ليكون المستشار المالي والمنسق العالمي لعملية الطرح العام الأولي التي تعتزم الشركة إجراءها من خلال إدراج أسهمها في (تداول السعودية) عبر (نمو - السوق الموازية).

وأشارت الشركة في بيان أمس إلى أن الطرح العام الأولي سيخضع لظروف السوق وللحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وتعد (جاهز الدولية) شركة سعودية محلية تستخدم التكنولوجيا المبتكرة لخدمة قرابة مليوني عميل من خلال منصة (جاهز) عبر شبكة مكونة من 13 ألف فرع ومحل تجاري و45 ألف مندوب توصيل في 47 مدينة عبر جميع أنحاء المملكة.

وقد حققت الشركة نموا كبيرا منذ تأسيسها، واستحوذت على حصة سوقية ضخمة لتصبح المنصة الرائدة في المملكة لتوصيل الطلبات. ووصل إجمالي عدد الطلبات المسجلة عبر «جاهز» في عام 2020 وحده إلى قرابة 20 مليون طلب.

واختارت (جاهز الدولية) بنك HSBC كمستشار مالي وحيد ومنسق عالمي للاكتتاب العام المحتمل في سوق (نمو)، وهي سوق للشركات الصغيرة، والتي تفرض متطلبات إدراج أخف لتشجيع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة على زيادة رأس المال.