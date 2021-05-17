«المتقدمة» تبدأ التشغيل التجاري لمصنع في كوريا الجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) أمس عن بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بروبيلين في كوريا الجنوبية، متوقعة ظهور الأثر المالي في الربع الثاني من العام 2021.

وتم توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين كل من شركة إس كي أدفانسد المحدودة (وهي مشروع مشترك بجمهورية كوريا الجنوبية تمتلك فيه المتقدمة 30% من رأسمالها من خلال شركتها التابعة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي) وشركة بولي ميراي المحدودة، وذلك بغرض إنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين في كوريا بطاقة تصميمية لإنتاج 400 ألف طن متري في السنة، والتي تمتلك فيه شركة إس كي أدفانسد المحدودة حصة تبلغ 49,99% من رأسمال المشروع المشترك وفقا لما سبق الإعلان عنه على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وأشارت الشركة إلى أن شركة إس كي أدفانسد تقوم حاليا بتشغيل مصنع لإنتاج البروبيلين بجمهورية كوريا منذ عام 2016 بطاقة تصميمية لإنتاج 600 ألف طن متري من البروبيلين سنويا، بينما تقوم حاليا شركة بولي ميراي، وهي شركة كورية جنوبية رائدة ومتخصصة في إنتاج البولي بروبيلين، بتشغيل أربعة خطوط لإنتاج البولي بروبيلين باستخدام تقنية الإسفيريبول (Spheripol) بطاقة إجمالية تبلغ 700 ألف طن متري سنويا. وسيتم تزويد المشروع المشترك بالبروبيلين (كلقيم أساسي) من شركة إس كي أدفانسد على أساس المدى الطويل.

وتتمثل أهمية المشروع المشترك بالنسبة لشركة إس كي أدفانسد ليس فقط في امتلاكها لنسبة 49,99% من رأسمال المشروع المشترك ولكن أيضا في ضمانها لبيع منتجاتها من البروبيلين في السوق المحلية على المدى الطويل من خلال هذا المشروع المشترك.