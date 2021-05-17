شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات من «تبريد» و«تكافل الإمارات» و«سيراميك» و«أجيليتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
17 مايو 2021
21:39 مساء
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- أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن تعيين خالد المرزوقي رئيسياً تنفيذياً جديداً للشركة، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ بصورة فورية. ويتمتع المرزوقي بخبرة تزيد على 15 عاماً في قطاع الطاقة، بعدما شغل العديد من المناصب في مجال تبريد المناطق والطاقة في الدولة، كان أحدثها عمله رئيساً للعمليات في شركة «دولفين للطاقة المحدودة»؛ حيث كان مسؤولاً عن نقل الغاز وخطوط الأنابيب في الإمارات. كما شغل منصب نائب رئيس أول لشؤون قسم الخدمات الفنية في «دولفين» إلى جانب عمله ضمن فريق الإدارة العليا في دائرة النقل- أبوظبي، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو» ويحمل شهادتين جامعيتين في الهندسة الكيميائية وهندسة البترول. وصادق مجلس إدارة الشركة على رسالة استقالة بدر سعيد الملكي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة.
- قالت شركة «أجيليتي» أن شركتها التابعة GLOBAL RESPONSE AID (GRA) )أعلنت أن المرحلة الثالثة من الدراسات الإكلينيكة الأمريكية الكندية لعقار «أفيجان»، وهو دواء مضاد للفيروسات، ستستمر وسط علامات على أن الدواء يمكن أن يكون فعالاً في علاج المرضى الذين يعانون حالات خفيفة إلى متوسطة من «كوفيد-19» مشيرة إلى عدم وجود أي تأثير مادي في الوقت الحالي حيث أن الدواء لم يتم اعتماده بعد لعلاج «كوفيد-19»في الولايات المتحدة وكندا.
- أكدت شركة «سيراميك رأس الخيمة» تأكيد دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية بأن أنشطة أعمال «سيراميك رأس الخيمة» متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأن النسب المالية ضمن الحدود المقبولة المنصوص عليها بموجب معايير الشريعة الإسلامية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية«AAOIFI». وأكدت الشركة بأن أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لغرض الاستثمار والتداول.
- أعلنت شركة «تكافل الإمارات» عن خسائرها المتراكمة والتي بلغت 71.8 مليون درهم تعادل 47.87% من رأس المال. وبشان الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة تلك الخسائر أكدت الشركة أنه تم اتخاذ كافة التدابير من أجل تخفيض المصاريف العامة والمصاريف غير المباشرة ويجري المزيد من العمل لاتخاذ تدابير أخرى مثل مراجعة إرشادات الاكتتاب ومحفظة الوثائق المتكبدة للخسائر بهدف تسعيرها بشكل مناسب.
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