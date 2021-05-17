شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز دولاراً رغم مخاوف قيود «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار، الاثنين، بعد انحسار مخاوف بشأن الإمدادات بدعم تعافي شبكة خط أنابيب أمريكية رئيسية، ورغم فرض قيود جديدة في آسيا وسط وتصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 ما أثر في المعنويات.

تراجعت حدة نقص البنزين الذي أصاب الساحل الشرقي للولايات المتحدة ببطء يوم الأحد؛ إذ تلقت ألف محطة أخرى الإمدادات في ظل تعافي منظومة كولونيال بايبلاين التي يبلغ طولها 8900 كيلومتر من هجوم إلكتروني أصابها بحالة من الشلل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 1.4% إلى 66.38 دولار للبرميل وعقود برنت 1.1% إلى 69.59 دولار.

وقفز العقدان بنحو 2.5% يوم الجمعة وتمكنا من اقتناص مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسبوع الماضي، ليحققا ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأساسية لدى راكوتين سكيوريتيز «ليس هناك أي اتجاه واضح للسوق اليوم، غير أن موجة جديدة من القيود لاحتواء الجائحة في آسيا تنال من المعنويات بالسوق».

خيمت حالة من الحذر على المستثمرين بفعل المخاوف من أن سلالة سريعة الانتشار من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في الهند تتسرب إلى دول أخرى.

وقالت بعض الولايات الهندية، أول أمس الأحد، إنها ستمدد إجراءات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19 للمساعدة في احتواء الجائحة التي راح ضحيتها أكثر من 270 ألف شخص في البلاد.

وحذرت سنغافورة من أن سلالات فيروس كورونا الجديدة التي تؤثر في المزيد من الأطفال؛ حيث تستعد الدولة المؤلفة من مدينة لإغلاق معظم المدارس اعتباراً من الأسبوع الجاري، بينما أعلنت اليابان حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات أخرى تضررت بشدة من الجائحة. (رويترز)