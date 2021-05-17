ليست مجرّد مزحة

ارتفعت قيمة العملة المشفرة الناشئة «دوج كوين» بشكل صارخ خلال الأشهر القليلة الماضية، بفضل توافق العديد من العوامل المهمة، بما في ذلك رأس المال الإضافي من شيكات التحفيز، وشعبية تطبيقات التداول المجانية مثل «روبن هود»، فضلاً عن دعم الملياردير الشهير والرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» إيلون ماسك.

ولكن ألا تلاحظون أنه تم التقليل إلى حد كبير من أهمية أحد العوامل المهمة أيضاً في تقارير وسائل الإعلام؟ وهو مهندس البرمجيات بيلي ماركوس الذي أطلق العملة في 6 ديسمبر عام 2013، وشكّل مجتمعاً كاملاً حولها على مدار السنوات القليلة الماضية.

صنع ماركوس «دوج كوين» في غضون ساعتين كمحاكاة ساخرة لعملة الـ«بيتكوين» المشفرة الشهيرة، وبتصميم عبثي على حد تعبيره، وأخذ من الكلب شعاراً لها دون إلزام المستثمرين بذلك الشعار بشكل قاطع.

وأراد ماركوس لمجتمع التشفير «النخبوي جداً» أن يصبح «شاملاً للغاية»، وأكثر مرحاً وخفة. ويبدو أنه نجح إلى حد ما في ذلك، وهذا هو السبب برأيه في أن مجتمع «دوج كوين» يحافظ باستمرار على وجوده.

وبصفته مؤسسها، فإن لدى مهندس البرمجيات المبدع مصلحة متأصلة في نجاح العملة (على الرغم من أنه يدعي أنه يمتلك فقط ما قدمه الناس له مؤخراً). ويقول إن مجتمع عملته الرقمية يتبع عادة الشعار الخاص به «افعل الشيء الجيد فقط كل يوم»، كما يتضح من ردود أعضائه الإيجابية على جمعية السرطان الأمريكية التي تقبل الآن تبرعات بعملة «دوج كوين». وغالباً ما يُشجع ماركوس أتباعه على التبرع بالعملة الخاصة بهم لأسباب جديرة بالاهتمام، مع تحذيرهم من عمليات الاحتيال المحتملة في الفضاء الرقمي. وتأكيده بالمقابل أن التبرع للأعمال الخيرية ليس الطريقة الوحيدة لفعل الخير، فأي شيء ممتع أو مُسلٍّ له قيمته أيضاً.

يرى ماركوس أن «دوج كوين» منحت المستثمرين شيئاً للالتفاف حوله خلال الأشهر القليلة الماضية الصعبة عندما لم يكن هناك شيء آخر يتطلّعون إليه. في ظل معاناة الناس وهم عالقون في منازلهم، ويرون دولاراتهم لا تصل إلى الأماكن التي كانت تصلها في السابق.

وفي حين أنه لا يمكن لأحد أن يجزم إلى أين ستصل «دوج كوين» على المدى البعيد، يقول مايك بوكيلا، من شركة الاستثمار المشفر «بلوك تاور كابيتال»: «قليلة جداً هي الأشياء التي جذبت الانتباه إلى الاستثمار في العملات الرقمية بشكل عام، لكن «دوج كوين» فعلتها وخفّضت حاجز دخول المستثمرين العاديين إلى مساحة مربكة في بعض الأحيان. ومع ذلك من الصعب الحكم على قيمتها الحقيقية بسرعة».

ولكي نكون واضحين، مثل العملات المشفرة الأخرى، فإن عملة «دوج كوين» متقلبة للغاية، وقد حذر كثيرون من أنها فقاعة تنتظر الانفجار.

«سي إن بي سي»